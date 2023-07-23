Светофоры уменьшенного типа появились на улицах столицы

На небольших улицах столицы в центре и спальных районах появились светофоры уменьшенного типа. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— Малые светофоры, как и малые знаки, помогают снизить визуальный шум, — сказал он.

Кроме того, как отметил Ликсутов, новый тип светофоров хорошо вписывается в городской облик. Площадь таких светофоров меньше почти в 3 раза, чем у привычных моделей.

Малые светофоры уже появились на Центральном проспекте в Зеленограде, а также на пересечении Лесной улицы, Миусского переулка и 2-го Лесного переулка. Они гораздо выгоднее в эксплуатации и производстве, а также полностью соответствуют требованиям безопасности и ГОСТу, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».