Новые навесы появились на 11 станциях столичного метро с начала года

С начала года 20 навесов появилось на 11 станциях Московского метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы .

«Раньше входы в метро выглядели как обычные подземные переходы, с 2014 года мы устанавливаем над ними навесы – большие, современные конструкции. Уже оборудовали ими почти 290 входов. Станции метро и прилегающие к ним территории с каждым годом становятся более привлекательными, удобными и безопасными по задаче мэра Москвы Сергея Собянина », – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова .

Он добавил, что новые навесы появились на входах на станции «Тушинская», «Нагорная», «Новогиреево», «Сухаревская» и других. Их строят, чтобы входы в метро выглядели эстетичнее, путь до входа в метро становился удобнее и безопаснее, также чтобы защитить пассажиров от снега, дождя и ветра и сохранить в вестибюлях тепло зимой и прохладу летом.