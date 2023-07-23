Посетителей Московского урбанфорума в «Зарядье» научат планировать бюджет и инвестировать

Как вести личный бюджет, узнать свою кредитную историю и начать инвестировать — об этом и многом другом москвичи узнают на неделе финансовой грамотности, которая пройдет с 5 по 11 августа в рамках Московского урбанистического форума в павильоне «Заповедное посольство» и малом зале Московского концертного зала «Зарядье».

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Как отмечают организаторы форума, мероприятия по повышению финансовой грамотности будут представлены на МУФ впервые.

Москвичей ждет просветительский марафон с использованием интерактивных форматов и современных технологических решений.

Эксперты объяснят, как начать собственное дело, получить налоговые вычеты, купить жилье с поддержкой государства. Также гостям расскажут о безопасности и предупредят, как не попасться на уловки мошенников. Еще одной темой станут страховые услуги, о которых расскажут профильные специалисты.