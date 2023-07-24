На двух уличных парковках в Москве заработает перехватывающий тариф

"Тестирование первой уличной перехватывающей парковки у метро "Братиславская" успешно завершено. Теперь новый тариф будет работать для всех водителей - как и на перехватывающей парковке со шлагбаумом, только на улице. Оставить автомобиль бесплатно с 05:30 до 02:00 [следующего дня] можно будет при совершении не менее двух поездок на метро или МЦК. Первая из них - от ближайшей к парковке станции метро: "Братиславская" для №4047М и "Кузьминки" для №4049М. Завершить парковку нужно в течение 90 минут после начала последней поездки", - значится в сообщении.