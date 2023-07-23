Собянин: Основное здание Музея транспорта Москвы откроется в конце 2024 года

Основное здание Музея транспорта Москвы откроется в конце 2024 года в гараже Мельникова. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье, 23 июля.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Здание находится по адресу Новорязанская улица, 27. В нем будет постоянная экспозиция, которая посвящена развитию транспортной системы и истории транспорта. На данный момент здание реставрируется.

— Один из этажей посвятим истории Московского метрополитена. Сейчас закончили реставрацию вагонов «Еж3» и «Номерной», — написал глава города.

Известно, что «Еж3» перевозил пассажиров до 2020 года, а «Номерные» ходят в метро до сегодняшнего дня.

Экспонаты будут открыты для посетителей и доступны для изучения. Внутри вагонов развернется мини-выставка, а через прозрачные перегородки и люки можно будет рассмотреть их техническое устройство, добавил мэр в своем Telegram-канале.