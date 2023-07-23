В Покровском-Стрешневе появится многоуровневый парк с сухим фонтаном

В Покровском-Стрешневе начали обустраивать новый парк площадью более семи тысяч квадратных метров. Он расположится на территории строящегося жилого комплекса. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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«Общая площадь центрального парка превышает семь тысяч квадратных метров, при его устройстве используется геопластика, которая позволит создать рельеф с перепадом высот, как в природе. Здесь появятся холмы с цветниками и кустарниками, многоярусные зоны отдыха. Помимо зеленых зон, будут оборудованы места для отдыха с лавочками, навесами и удобными беседками», — рассказал он.

На участке уже выполнили вертикальную планировку, разбили парковую зону и оборудовали ливневую канализацию. Сейчас застройщик начал бетонировать пешеходные дорожки и лестницы. Эти работы планируют завершить в ближайший месяц.

Концепцию парка разработало столичное архитектурное бюро.

«Центральное место займет площадь с сухим фонтаном. В таких фонтанах вода бьет как будто бы прямо из земли, что напоминает природные источники. Сухие фонтаны создают особый микроклимат, при этом они не требуют большого расхода воды и электроэнергии, а также легко консервируются на зиму», — отметил главный архитектор Москвы СергСергей Кузнецов.

Рядом с фонтаном появится детская площадка для ребят от трех до 12 лет площадью 400 квадратных метров. Качели, горки, батут, скалодром, полосы препятствий, балансиры, переговорные трубы и другие элементы будут объединены в игровой маршрут. Специалисты уложат на площадке бесшовное ударопоглощающее резиновое покрытие.