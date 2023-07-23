В Москве очистили акватории и углубили дно пассажирских причалов
Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по очистке акваторий и углублению дна столичных причалов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Завершены масштабные работы по очистке акваторий 11 пассажирских причалов и углублению дна шести. Это позволит в полном объеме обеспечить безопасность подхода и швартовки судов. Для бесперебойной работы судоходства все мероприятия проводились только по будням в утреннее время», — рассказал Петр Бирюков.
Гидротехнические работы проводились из-за загрязнения дна Москвы-реки крупным бытовым мусором и металлоломом. Это может стать причиной повреждения теплоходов.
Перед началом очистки водолазы тщательно обследовали дно, на некоторых причалах дополнительно извлекли донный грунт. Также задействовали баржу, оборудованную краном для подъема крупного бытового мусора. В более сложных работах по углублению дна использовалось судно, оснащенное специальным ковшом.
Извлеченные предметы и мусор переместили на берег для утилизации. Донный грунт высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.
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