Собянин: На севере Москвы под заселение по программе реновации передали 33 новостройки

На севере столицы под заселение по программе реновации передали уже 33 новостройки. В каждом здании предусмотрены нежилые помещения под различные объекты, чтобы все необходимое для жильцов было в шаговой доступности. Об этом в воскресенье, 23 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Во всех уже построенных и проектируемых зданиях предусматриваются нежилые помещения. В них можно открыть магазины, аптеки, кафе, парикмахерские. Большая часть таких пространств — 150 из 166 — уже используется.

— На территории округа в проектировании и строительстве еще 56 новостроек, во всех также предусмотрены помещения для сопутствующей коммерческой инфраструктуры, — отметил Сергей Собянин на странице во «ВКонтакте».

На севере Москвы готовят к заселению шесть домов по программе реновации. Новые квартиры в них получат более 1,5 тысячи человек. Общая площадь помещений превышает 50 тысяч квадратных метров.