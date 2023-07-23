Более 250 жителей получат квартиры в доме по программе реновации в Нагатинском Затоне

Новостройку по программе реновации в районе Нагатинский Затон в ближайшее время передадут под заселение, до конца 2023 года квартиры в ней получат более 250 жителей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Эта новостройка стала пятой в Нагатинском Затоне, возведенной по программе реновации, и второй, построенной на месте ранее расселенных старых домов», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Отмечается, что новостройка расположена по адресу: ул. Судостроительная, д. 15. В ней 110 квартир: семь однокомнатных, 92 двухкомнатные и 11 трехкомнатных. Четыре двухкомнатные квартиры адаптированы для маломобильных жильцов. Также в новостройке есть подземный паркинг на 42 машино-места. Дом построили с применением технологий информационного моделирования. Территорию благоустроили и озеленили, во дворе оборудовали спортивную и детскую площадки, а также создали условия для отдыха жителей.

«Дом располагается в квартале с развитой социально-бытовой инфраструктурой: рядом находятся несколько школ, множество магазинов, остановка общественного транспорта. В шаговой доступности – станция метро «Коломенская» Замоскворецкой линии», – добавил Левкин.