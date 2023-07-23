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Павильон «Куб» на Лужнецкой набережной будет открыт с 1 августа по 10 сентября

В павильоне «Куб» столичного комитета по туризму гости Московского урбанистического форума на стадионе «Лужники» с 1 августа по 10 сентября смогут увидеть, как менялась столица за последние 12 лет. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Павильон «Куб» на Лужнецкой набережной будет открыт с 1 августа по 10 сентября
© РИА Новости

«Здесь пройдет презентация городских преобразований по ключевым направлениям развития. Футуристическая площадка расположится на Лужнецкой набережной. Гости смогут погрузиться в мультимедийное пространство 5D и посетить зону интерактивных инсталляций», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этаже павильона можно будет посмотреть сенсорное шоу «Почувствуй свой город» и короткометражный фильм «Москва, я люблю тебя». В нем развитие столицы представят через призму отношений влюбленных.

Панорамный экран будет генерировать графические эффекты в соответствии с движениями посетителей. На втором этаже расположатся интерактивные инсталляции «Комфорт и развлечения», «Здоровье, образование и социальная защита», «Мобильность и технологии», «Цифровые сервисы Москвы», «Туризм – драйвер экономики города», посвященные достижениям по основным направлениям городского развития.