Павильон «Куб» на Лужнецкой набережной будет открыт с 1 августа по 10 сентября

В павильоне «Куб» столичного комитета по туризму гости Московского урбанистического форума на стадионе «Лужники» с 1 августа по 10 сентября смогут увидеть, как менялась столица за последние 12 лет. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Здесь пройдет презентация городских преобразований по ключевым направлениям развития. Футуристическая площадка расположится на Лужнецкой набережной. Гости смогут погрузиться в мультимедийное пространство 5D и посетить зону интерактивных инсталляций», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этаже павильона можно будет посмотреть сенсорное шоу «Почувствуй свой город» и короткометражный фильм «Москва, я люблю тебя». В нем развитие столицы представят через призму отношений влюбленных.