Собянин: В детском парке «Фили» откроется оранжерея и веревочный парк

В прошлом году там завершили комплексное благоустройство. В парке появилась площадка для кросс-тренинга и воркаута, памп-трек, дорожки для скандинавской ходьбы.
Новые места для отдыха создают в детском парке «Фили» на западе столицы. До конца августа там планируют оборудовать веревочный парк. В здании администрации, где сейчас идет ремонт, откроют оранжерею, фотостудию, хореографический зал и кафе. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«В прошлом году мы завершили в детском парке комплексное благоустройство. Сделали площадку кросс-тренинга и воркаута, памп-трек, проложили дорожки для скандинавской ходьбы. Реконструировали манеж для занятий верховой ездой и обустроили тропу для прогулок на лошадях. Для малышей есть мини-зоопарк и две всесезонные биостанции, где юные натуралисты сажают растения и наблюдают за их ростом. Обновили сцену, установили удобные лавочки и сделали навес, чтобы собираться можно было в любую погоду. Там же оборудовали летний кинотеатр», — написал Мэр Москвы.
Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin
После благоустройства в парке прошло уже больше 100 мероприятий: мастер-классов, турниров и марафонов.
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