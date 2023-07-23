Собянин: В детском парке «Фили» откроется оранжерея и веревочный парк

«В прошлом году мы завершили в детском парке комплексное благоустройство. Сделали площадку кросс-тренинга и воркаута, памп-трек, проложили дорожки для скандинавской ходьбы. Реконструировали манеж для занятий верховой ездой и обустроили тропу для прогулок на лошадях. Для малышей есть мини-зоопарк и две всесезонные биостанции, где юные натуралисты сажают растения и наблюдают за их ростом. Обновили сцену, установили удобные лавочки и сделали навес, чтобы собираться можно было в любую погоду. Там же оборудовали летний кинотеатр», — написал Мэр Москвы.