Специалисты Музея транспорта Москвы завершили реставрацию метровагонов «Еж3» и «Номерной» – Собянин

Специалисты Музея транспорта Москвы завершили реставрацию метровагонов «Еж3» и «Номерной». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

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«В конце 2024 года в гараже Мельникова на ул. Новорязанская, д. 27 откроется основное здание Музея транспорта Москвы. В нем разместится постоянная экспозиция, посвященная развитию транспортной системы и истории транспорта. Сейчас здание находится на реставрации», – написал он.

Мэр отметил, что один из этажей посвятят истории Московского метрополитена. «Еж3» перевозил пассажиров до 2020 года, а «Номерные» ходят в метро до сих пор. Они классика столичной подземки.