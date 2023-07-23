Синоптики предупредили о дожде и грозе с сильным ветром в Москве 23 июля

Москвичей предупредили о дожде, грозе и возможном усилении ветра в воскресенье, 23 июля. Непогода в столице ожидается до 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

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При грозе порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду.

— Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Метеоролог Надежда Точенова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какую погоду стоит ожидать в столице на выходных.

Синоптик Александр Ильин рассказал «ВМ», какой будет погода в столице на предстоящей неделе.