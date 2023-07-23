Синоптики предупредили о дожде и грозе с сильным ветром в Москве 23 июля
Москвичей предупредили о дожде, грозе и возможном усилении ветра в воскресенье, 23 июля. Непогода в столице ожидается до 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
При грозе порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду.
— Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
Метеоролог Надежда Точенова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какую погоду стоит ожидать в столице на выходных.
Синоптик Александр Ильин рассказал «ВМ», какой будет погода в столице на предстоящей неделе.
Климатолог Николай Терешонок рассказал, что в России могут начаться сильные ливни, аномальная жара и грады из-за увеличения высоты границ между слоями атмосферы. Помимо этого, из-за климатических изменений с проблемами столкнутся представители авиаотрасли: увеличится количество зон турбулентности, а также появятся опасные для воздушного транспорта облака.