В парке «Покровское-Стрешнево» заработал фонтан

В парке «Покровское-Стрешнево» появилась зона отдыха площадью более 1100 квадратных метров. Там заработал фонтан, который органично вписался в обновленное пространство и стал частью природного ландшафта. Это пространство стало новой точкой притяжения.

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«Зона отдыха, частью которой является фонтан, располагается в соответствии с принятой концепцией в досугово-рекреационной части парка, то есть основной. Здесь отдыхает существенный поток посетителей, а вход с этой стороны принимает почти треть всех отдыхающих в парке», — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы СергСергей Мельников.

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Зону отдыха замостили бетонной плиткой, установили четыре лавочки. Отдохнуть можно также на подпорной стенке из габиона с деревянным покрытием. Длина этой конструкции — более 50 метров. С одной стороны с зоны отдыха ведут ступени к пикниковым точкам, с другой можно спуститься к павильону кафе и пройти к обновленным волейбольным полям.

Как уточнил Сергей Мельников, центром и основной точкой притяжения в зоне отдыха стал фонтан. Он имеет оригинальную форму, его чаша необычно изгибается. Благодаря этому сверху фонтан напоминает небольшой водоем, за счет чего его можно считать частью прудов, в зоне которых он расположен. Его площадь составляет более 100 квадратных метров.

Необычный вид фонтану придают и струи: проходя через четыре форсунки, они приобретают округлую форму и напоминают водяной шар. Вечером в нем работает подсветка — в борта фонтана и в каждую форсунку встроены 64 светодиодных светильника, цвет которых меняется от красного к зеленому, синему и белому.

Фонтан оснащен четырехступенчатой системой водоподготовки: первая ступень не пропускает крупный мусор (листья, пакеты, фантики), вторая задерживает мелкий мусор, на третьей регулируется уровень кислотно-щелочного баланса, а на четвертой вода очищается при помощи ультрафиолета. Благодаря этому качество воды в фонтане можно сопоставить с качеством воды в общественном бассейне — она безопасна, но питьевой все-таки не считается.