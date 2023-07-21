Синоптик рассказал о погоде в начале следующей недели в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что понедельник 24 июля будет самым холодным днём следующей недели для Москвы. Об этом сообщает News.ru.
По его словам, температура воздуха не поднимется выше 19°C, так как в столичный регион придёт холодный воздух с Северного направления. «Понедельник подтвердит известную фразу:
«Понедельник день тяжелый». Дело в том, что в центральной части России меняется циркуляция, а это влияет на погоду. Из-за этой циркуляции понедельник в Москве станет самым холодным днем за всю предстоящую рабочую неделю. Температура воздуха не поднимется выше 19 градусов», – рассказал Вильфанд.
При этом синоптик добавил, что на температуру также повлияет плотная облачность, которая не позволит солнечным лучам достаточно прогреть землю.
Ранее синоптик рассказал о погоде в грядущие выходные.