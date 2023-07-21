Синоптик рассказал о погоде в начале следующей недели в Москве

«Понедельник день тяжелый». Дело в том, что в центральной части России меняется циркуляция, а это влияет на погоду. Из-за этой циркуляции понедельник в Москве станет самым холодным днем за всю предстоящую рабочую неделю. Температура воздуха не поднимется выше 19 градусов», – рассказал Вильфанд.