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Синоптик рассказал о погоде в начале следующей недели в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что понедельник 24 июля будет самым холодным днём следующей недели для Москвы. Об этом сообщает News.ru.

Синоптик рассказал о погоде в начале следующей недели в Москве
© РИА Новости

По его словам, температура воздуха не поднимется выше 19°C, так как в столичный регион придёт холодный воздух с Северного направления. «Понедельник подтвердит известную фразу:

«Понедельник день тяжелый». Дело в том, что в центральной части России меняется циркуляция, а это влияет на погоду. Из-за этой циркуляции понедельник в Москве станет самым холодным днем за всю предстоящую рабочую неделю. Температура воздуха не поднимется выше 19 градусов», – рассказал Вильфанд.

При этом синоптик добавил, что на температуру также повлияет плотная облачность, которая не позволит солнечным лучам достаточно прогреть землю.

Ранее синоптик рассказал о погоде в грядущие выходные.

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