Дептранс: Станция Плющево практически готова к запуску МЦД-3

Завершены строительные работы на станции Плющево, проводившиеся в рамках подготовки к запуску третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Об этом в пятницу, 21 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что станции не требовалась полноценная реконструкция. В связи с этим ее капитально отремонтировали.

В частности, специалисты заменили покрытие на платформах и установили удобные лавочки. Также они установили электронное табло с информацией о приближающемся поезде и нанесли разметку цвета папайи. Кроме того, в турникетном павильоне был сделан свежий ремонт.

— Плющево — первая станция на этом направлении, где работы полностью завершены, еще на нескольких соседних станциях обновление уже на финальном этапе. Каждый день из окна поезда вы можете следить за невероятным темпом подготовки к запуску D3, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, чьи слова приводит Telegram-канал «Дептранс Москвы».