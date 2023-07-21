Собянин рассказал о функционале нового городского суперсервиса «Мой питомец»

«Теперь у владельцев появилась возможность получить доступ к электронной амбулаторной карте своего питомца. Она содержит сведения о посещении ветеринара, вакцинациях, результаты исследований в государственных ветклиниках. Чтобы все документы по питомцу были под рукой, в карту можно добавить данные о приемах и исследованиях в частных клиниках», – написал Собянин.