Собянин рассказал о функционале нового городского суперсервиса «Мой питомец»
На портале mos.ru начал работу суперсервис «Мой питомец», в нем будет собрана вся информация о домашних животных и их здоровье, рекомендации и полезные адреса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Теперь у владельцев появилась возможность получить доступ к электронной амбулаторной карте своего питомца. Она содержит сведения о посещении ветеринара, вакцинациях, результаты исследований в государственных ветклиниках. Чтобы все документы по питомцу были под рукой, в карту можно добавить данные о приемах и исследованиях в частных клиниках», – написал Собянин.
Он добавил, что в разделе «Жизненные ситуации» содержатся ответы на многие повседневные вопросы: больше 40 статей по 10 ключевым тематикам, а в разделе «Информационная карта» – адреса площадок для выгула собак, приютов для животных, ветеринарных клиник, центров бесплатной вакцинации и зоогостиниц.