Роспотребнадзор временно запретил купание в зоне отдыха «Тропарево»
В столице с 20 июля временно запрещено купание в зоне отдыха «Тропарево», сообщает пресс-служба московского управления Роспотребнадзора.
«С 20 июля в связи с несоответствием качества воды водоема по санитарно-химическим показателям временно запрещено купание в зоне отдыха «Тропарево», установлены знаки о запрете купания. После получения удовлетворительных результатов купание будет снова разрешено», – говорится в сообщении.
При этом вновь разрешено купание на пляже «Динамо» и на Головинских прудах, которые были закрыты с 13 июля.
В настоящее время разрешено купаться в следующих зонах отдыха: Путяевский пруд, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Мещерское, Большой городской пруд, Школьное озеро, Черное озеро, «Динамо», Головинские пруды.