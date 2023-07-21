Роспотребнадзор временно запретил купание в зоне отдыха «Тропарево»

«С 20 июля в связи с несоответствием качества воды водоема по санитарно-химическим показателям временно запрещено купание в зоне отдыха «Тропарево», установлены знаки о запрете купания. После получения удовлетворительных результатов купание будет снова разрешено», – говорится в сообщении.