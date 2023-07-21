Скоростной режим изменится с 23 июля на участке Ленинградского шоссе
На участке Ленинградского шоссе в районе Сокол изменится скоростной режим. Изменения вступят в силу с 23 июля. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
От моста Победы до Ленинградского проспекта в оба направления разрешенная скорость составит 60 километров в час (ранее — 80 километров в час). С 2021 года в этом районе произошло девять аварий из-за того, что машины не пропускали или водители совершали резкие маневры при перестроении. Изменение скоростного режима позволит снизить аварийность участка и сделать движение безопасным.
— Благодаря изменениям водители смогут ездить с ровной скоростью, без риска попадания в ДТП и получения «невнимательных штрафов». Учитывайте изменения при планировании маршрута и обращайте внимание на дорожные знаки, — сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В 2023 году в столице планируют реализовать свыше 300 проектов по улучшению дорожной инфраструктуры. Среди них — создание новых пешеходных переходов, обновление разметки, изменение скоростного режима на некоторых участках магистралей.