Скоростной режим изменится с 23 июля на участке Ленинградского шоссе

На участке Ленинградского шоссе в районе Сокол изменится скоростной режим. Изменения вступят в силу с 23 июля. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

От моста Победы до Ленинградского проспекта в оба направления разрешенная скорость составит 60 километров в час (ранее — 80 километров в час). С 2021 года в этом районе произошло девять аварий из-за того, что машины не пропускали или водители совершали резкие маневры при перестроении. Изменение скоростного режима позволит снизить аварийность участка и сделать движение безопасным.