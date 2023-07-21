Несколько улиц в Хамовниках перекроют 22 июля
Это связано с проведением концерта на Большой спортивной арене «Лужников».
Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в районе Хамовники в субботу, 22 июля. Это связано с проведением концерта на Большой спортивной арене «Лужников».
С 08:00 для проезда закроют съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора. С 20:00 нельзя будет проехать по улицам Савельева, Доватора, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, 10-летия Октября, а также по Проектируемому проезду № 2309, переулку Хользунова и дублеру Комсомольского проспекта. Эти ограничения будут действовать до окончания мероприятия.
Кроме того, с 21 июля на участках временных ограничений недоступна парковка.
Водителям рекомендуют быть внимательными и заранее строить маршруты. Подробнее об ограничениях можно узнать по ссылке.
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