Несколько улиц в Хамовниках перекроют 22 июля

Это связано с проведением концерта на Большой спортивной арене «Лужников».

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Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в районе Хамовники в субботу, 22 июля. Это связано с проведением концерта на Большой спортивной арене «Лужников».

С 08:00 для проезда закроют съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора. С 20:00 нельзя будет проехать по улицам Савельева, Доватора, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, 10-летия Октября, а также по Проектируемому проезду № 2309, переулку Хользунова и дублеру Комсомольского проспекта. Эти ограничения будут действовать до окончания мероприятия.

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Кроме того, с 21 июля на участках временных ограничений недоступна парковка.

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