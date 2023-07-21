В доме купца Бавыкина в Москве откроют гостиницу после реставрации

Москва выставила на торги дом купца Бавыкина в районе Преображенское. С победителем заключат договор по городской программе льготной аренды. Так, инвестор отремонтирует здание и откроет в нём гостиницу. Строение является объектом культурного наследия.

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Дом купца Бавыкина представляет собой двухэтажное строение 1895 года площадью более 400 кв. м, сообщает НСН.

Руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков сообщил, что с победителем торгов заключат договор на 20 лет.

Инвестор проведёт ремонтные работы в здании, а затем откроет в нём гостиницу, после чего получит право арендовать строение по льготной ставке «1 рубль за кв. м в год» согласно условиям городской программы.