В Москве проверили более 50% газовых плит с начала года

"На сегодняшний день в столице более 1,8 млн семей используют газовые плиты, для безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно своевременно контролировать его состояние и срок работы. Именно постоянный контроль и регулярные проверки позволяют вовремя выявить устаревшие или неисправные приборы, которые могут представлять опасность", - добавил Бирюков.