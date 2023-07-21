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Обкатку МЦД-3 планируется начать в первых числах августа

В первых числах августа планируется начать обкатку третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3), сообщила пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

Обкатку МЦД-3 планируется начать в первых числах августа
© РИА Новости

«Завершаем строительство поворотного тоннеля рядом с Казанским вокзалом в Москве. Это важнейшее звено будущего МЦД-3, которое свяжет Казанское и Ленинградское радиальные направления через Митьковскую соединительную ветвь. <...> В первых числах августа уже начнем обкатку диаметрального маршрута», – говорится в материале.

В пресс-службе добавили, что ежедневно на объекте работают около 700 человек и 70 единиц различной техники.