Обкатку МЦД-3 планируется начать в первых числах августа

«Завершаем строительство поворотного тоннеля рядом с Казанским вокзалом в Москве. Это важнейшее звено будущего МЦД-3, которое свяжет Казанское и Ленинградское радиальные направления через Митьковскую соединительную ветвь. <...> В первых числах августа уже начнем обкатку диаметрального маршрута», – говорится в материале.