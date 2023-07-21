Собянин: «Руднево» станет крупнейшим промышленным технопарком России

Новые предприятия в «Руднево» позволят горожанам найти качественные рабочие места недалеко от дома, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
«Это новый индустриальный комплекс. Около 4 лет назад мы решили развивать там промышленный технопарк. Сегодня в «Руднево» работают уже около 3 тыс. человек. В дальнейшем число рабочих мест увеличится», — сказал Собянин.
Мэр отметил, что технопарк динамично развивается.
«Через несколько лет «Руднево» станет крупнейшим промышленным технопарком России. Там развивается беспилотный транспорт, рядом строится комплекс для производства комплектующих для самолета МС-21. Также там работают еще десятки других предприятий», — добавил Собянин.
Он подчеркнул, что в «Руднево» не будет предприятий, которые плохо влияют на экологию.