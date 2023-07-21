Раскрыты детали культурной программы МУФ-2023 в «Лужниках»

На площадке Московского урбанистического форума (МУФ-2023) в «Лужниках» пройдет масштабная культурная программа. Ее детали раскрыли на официальном сайте мэра столицы.

«Только в день открытия, 1 августа, здесь состоится более ста мероприятий», — сказано в сообщении.

На территории «Лужников» проведут мастер-классы по созданию мозаики, планшетной и пластилиновой анимации и рисованию. Для выступлений артистов оборудуют три сцены — на них выйдут диджеи, джазовые коллективы, оркестры и кавер-группы.

На площадке «Шапито» состоятся показы творческих номеров, в которых можно будет увидеть акробатов и воздушных гимнастов, а также сценки с участием собак и медведей. В зоне «Киногород» гости форума смогут поучаствовать в реконструкции съемок и почувствовать себя героями известных фильмов о Москве. Там пройдут мастер-классы и лекции, посвященные основам режиссуры, созданию спецэффектов, тонкостям сценического боя и другим тематикам.

На площадке «Макеты объектов реставрации» покажут здания, отреставрированные в рамках столичной программы, а в зоне настольных игр пройдет игра «Отреставрируй Москву». Кроме того, в этой зоне пройдут занятия по археологии и скульптурной лепке.

Площадка «Сделано в Москве» познакомит гостей с товарами и услугами столичных предпринимателей. На ней будет работать маркет, ассортимент которого будет меняться каждую неделю в зависимости от действующей тематики — среди них еда, мода, спорт, креатив, семья и будущее.