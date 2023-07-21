Более 250 объектов недвижимости признано самостроем за полгода

Самостроем признают сооружения, возведенные на не предназначенных для этого участках, без соответствующих документов или с нарушением норм.

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Суды разных инстанций за первые шесть месяцев 2023 года вынесли 256 решений о сносе самостроев, рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

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Самостроями признают объекты, которые возведены на не предназначенных для этого земельных участках, без разрешительной документации или с нарушениями строительных норм и правил. Они представляют угрозу для жизни и здоровья граждан. Выявлением самостроев занимается Госинспекция по недвижимости, а Департамент городского имущества обращается в суд с иском о сносе.

«Сейчас в судах разных инстанций рассматривается более 2,3 тысячи дел о самовольном строительстве на территории города. Площадь этих объектов превышает два миллиона квадратных метров. Только с начала этого года уже вынесено 256 решений о сносе таких объектов общей площадью почти 260 тысяч квадратных метров. Больше всего самостроев в центре столицы — 62 объекта общей площадью почти 90 тысяч квадратных метров», — рассказал Максим Гаман.

На северо-востоке суды разных инстанций вынесли 32 решения о сносе самовольных построек. Еще по 26 объектов признано самостроями на севере, северо-западе и юге столицы, 25 — на юго-востоке, 22 — на юго-западе, 20 — на востоке, 16 — на западе и один — в Зеленограде.

В центре столицы предприниматель без оформления необходимой документации возвел некапитальную пристройку площадью 84,8 квадратного метра к жилому дому по адресу: Мантулинская улица, дом 12/2 и использовал ее для коммерческих целей. Правительство Москвы обратилось в арбитражный суд с иском о признании сооружения самостроем и его демонтаже. Требования города были удовлетворены.

На Солнечногорской улице располагалось нежилое двухэтажное здание площадью 453 квадратных метра. Собственник провел реконструкцию объекта, в результате появилась надстройка площадью 245,4 квадратного метра. Как установила проведенная экспертиза, во время работ были нарушены градостроительные нормы и правила, эксплуатация сооружения создает угрозу жизни и здоровью граждан. По иску Департамента суд обязал ответчика снести самострой.

Также арбитражный суд столицы признал самовольной постройку площадью около 500 квадратных метров на улице Новинки. Предприниматель оформил разрешение на возведение временного торгового павильона, но вместо некапитального объекта построил здание и использовал его для коммерческих нужд.