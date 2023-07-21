Жителям столицы покажут «Цифрового двойника Москвы»

Посетителям площадки Московского урбанистического форума в «Лужниках» представят проект «Цифровой двойник Москвы». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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Цифровой двойник — это точная 3D-копия Москвы в виртуальной реальности, на которой отображены все здания, объекты, сооружения, транспортные и инженерные коммуникации. В павильоне «Цифровые технологии Москвы» жителям и гостям столицы покажут демонстрационную версию с моделью Останкинского района.

«Гости увидят знаковые места главной выставки страны, осмотрят отреставрированные павильоны и одновременно познакомятся с цифровой экосистемой города», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Цифровой двойник Москвы» используют для планирования жилых, промышленных и социальных объектов. С его помощью можно принимать решения в сфере градостроительства, транспорта и экологии, а также следить за реализацией значимых московских проектов. Для создания платформы использовали свыше 12 миллионов фотографий города, сделанных с воздуха и земли, каждый год база снимков полностью обновляется.