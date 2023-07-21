Новый корпус построят для спортивной базы «Арктика» в районе Ново-Переделкино

"Согласно утвержденной документации, на участке планируется построить здание площадью около 2,1 тыс. кв. м и высотой до 25 м, или четырех этажей. Развитие спортивной инфраструктуры в городе важно для всех, и этот объект станет хорошим продолжением этой тенденции", - сказала Княжевская, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства правительства Москвы.