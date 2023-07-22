Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

«Сегодня – День работника торговли. В нашем городе больше 65 тыс. магазинов, почти 700 торговых центров и свыше 21 тыс. ресторанов и кафе. В этой очень важной сфере трудятся около 2 млн человек: продавцы, кассиры, менеджеры, логисты и многие другие, для кого профессия – большая часть их жизни», – написал Сергей Собянин.