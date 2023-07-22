Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником работников торговли. Соответствующая запись была опубликована в его официальном Telegram-канале.
«Сегодня – День работника торговли. В нашем городе больше 65 тыс. магазинов, почти 700 торговых центров и свыше 21 тыс. ресторанов и кафе. В этой очень важной сфере трудятся около 2 млн человек: продавцы, кассиры, менеджеры, логисты и многие другие, для кого профессия – большая часть их жизни», – написал Сергей Собянин.
Он отметил, что в последние годы бьют все рекорды онлайн-продажи. Сотрудники успешно перестроились под новые реалии и организовали качественный сервис, широкий ассортимент и высокую скорость доставки.
«От качественной работы специалистов торговли зависит комфорт нашего большого города. Сейчас почти 99% горожан могут купить все, что им нужно, около дома. Поздравляю с праздником! Успеха и больше поводов для улыбок, которые создают хорошее настроение миллионам москвичей, ежедневно совершающих покупки», – подчеркнул мэр.