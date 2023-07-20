Москвичей предупредили о нашествии опасных для жизни насекомых

По словам специалиста, потепление создает комфортные условия для размножения вредителей — в их число входят короеды и лубоеды. При этом последствия увеличения популяции таких насекомых, добавил он, могут оказаться катастрофическими. В качестве примера аналогичного явления Баташев привел нашествие жука-короеда в Подмосковье 15 лет назад, в результате которого было уничтожено большинство старых ельников. Основной целью же жука-лубоеда служат сосны, так что сосновые леса в регионе могут оказаться под угрозой. Эколог рассказал, что лубоеды поедают и ослабляют деревья, а также заражают их бактериальными заболеваниями. Они проделывают ходы под корой, провоцируя болезни и пересыхание деревьев.