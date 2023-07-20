Более 100 тысяч цветов и растений украсят Москву в дни фестиваля «Цветочный джем»

В Москве начался фестиваль «Цветочный джем», в рамках него на центральных площадках столицы появятся выставочные сады. Каждый представляет собой уникальный ландшафтный проект, разработанный оргкомитетом фестиваля. Кураторами проектов стали ведущие российские ландшафтные дизайнеры и архитекторы — лауреаты конкурса «Цветочный джем» прошлых лет.

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«Всего подготовлено 12 проектов. Среди них есть как новые, так и те, что особенно полюбились горожанам и туристам в предыдущие годы. В этом сезоне цветочные поля, арки, галерея с ротондой украсят в том числе площадку проведения Московского урбанистического форума в “Лужниках”», — рассказала НатаНаталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

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Специально для фестиваля в Москву привезли и высадили более 100 тысяч растений: 35 тысяч однолетников, 45 тысяч многолетних растений, 15 тысяч злаков, пять тысяч кустарников, 30 деревьев и тысячу водных растений.

Впервые в истории фестиваля появился ландшафтный сад возле памятника народному артисту СССР Олегу Табакову на Садовом кольце, посвященный мультфильму «Трое из Простоквашино». Пространство вокруг скульптуры заполнили типичные для Подмосковья растения: вишни и яблони, астры и лилии, кусты сирени и девичий виноград.

Сад на площади перед ЦУМом посвящен водной теме и представляет собой уникальное пространство с бассейнами, в которых растут кувшинки, бамбук, тростник, цветущие канны, урути и другие растения, которые можно увидеть у берегов водоемов. Водные зоны разделены пешеходными дорожками и уединенными лаундж-зонами под куполом зеленых арок из вьющихся растений, где можно насладиться отдыхом у воды.

Поддерживает водную тему расположенный на Биржевой площади выставочный сад в виде естественного водоема с выпрыгивающей из него стаей серебристых рыб. Здесь можно полюбоваться уникальными растениями, которые встречаются только в пресной воде, — цицаниями, талиями припудренными, кувшинками, камышами и рогозами. А на площади перед входом в здание ТАСС находится роща из деревьев, украшенных разноцветными ампельными растениями.

Тверской бульвар превратился в уникальное творческое и игровое пространство для детей и взрослых, разделенное на три большие тематические зоны: «Подводный мир», «Животные, насекомые и птицы» и «Цветущий город». Посетители «Подводного мира» попадут в настоящее морское царство — площадка выдержана в сине-голубых и фиолетовых тонах, там разбиты фигурные клумбы с инсталляциями в виде обитателей морей и океанов, установлены песочницы — морские звезды с разноцветным песком. В «Цветущем городе» находятся домики и деревья, растущие посреди разноцветных полей. Все в этой зоне создано из ярких цветов, однолетних и многолетних, цветущих весь сезон. Пространство, посвященное животным, насекомым и птицам, украшают цветочные арт-объекты в виде овец, цапель, божьих коровок и черепах, а также соты, заполненные яркими цветами с вылетающим из них роем пчел. Во всех зонах установлены разноцветные качели и гамаки.

В ближайшие дни на Новой площади появится полюбившийся москвичам сад — галерея с ажурной крышей из вьющихся плющей и яркими композициями из цветущих гортензий. Благодаря ему возникает ощущение летнего курорта в центре Москвы.

Также на Никольской улице расположится галерея из 14 арок, вдохновленных парком Miracle Garden в Дубае, с яркими композициями из 5,5 тысячи разноцветных петуний.

Часть площадок будет открыта в начале августа. Например, на ступенях здания Российской государственной библиотеки и на Новом Арбате совсем скоро можно будет полюбоваться проектами лучших садов «Цветочного джема» прошлых лет. Также оригинальные зеленые оазисы можно будет увидеть на Манежной площади и на переходе от Манежной к площади Революции.

Подробности о садах, которые украшают Москву в дни фестиваля, можно найти на сайте.