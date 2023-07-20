Сергунина: В столице начался ландшафтный фестиваль «Цветочный джем»

В Москве стартовал фестиваль «Цветочный джем», в рамках которого на центральных площадях и улицах города появятся выставочные сады, представляющие собой уникальный ландшафтный проект, разработанный ведущими российскими дизайнерами и архитекторами. Об этом в четверг, 20 июля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, фестиваль продлится до Дня города, который будет отмечаться 9 и 10 сентября.

— Всего подготовлено 12 проектов. Среди них есть как новые, так и те, что особенно полюбились горожанам и туристам в предыдущие годы. В этом сезоне цветочные поля, арки, галерея с ротондой украсят в том числе площадку проведения Московского урбанистического форума в «Лужниках», — отметила Сергунина.

Другой новой площадкой 2023 года стала территория возле памятника народному артисту СССР Олегу Табакову на Садовом кольце. Она посвящена мультфильму «Трое из Простоквашино»: пространство вокруг монумента заполнили типичные для Подмосковья растения: вишни и яблони, астры и лилии, кусты сирени и девичий виноград.

Сад на площади перед ЦУМом посвящен водной теме. Здесь установлены бассейны с кувшинками, тростником и другими растениями. На Биржевой площади можно прогуляться у естественного водоема, из которого выпрыгивает стая серебристых рыб.

Для фестиваля было высажено свыше 100 тысяч растений. По окончании мероприятий временные сады демонтируют, а все зеленые насаждения перевезут на новые адреса в городе.