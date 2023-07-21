Элементы навигации обновят в столичном транспорте к открытию МЦД-3 и МЦД-4

Больше восьми тысяч элементов навигации обновят в метро и на железнодорожном транспорте столицы к открытию МЦД-3 и МЦД-4. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника Максима Ликсутова.

© портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Новые диаметры станут важной частью транспортной системы столицы, у пассажиров появятся новые маршруты и пересадки на метро и МЦК. <...> Чтобы было проще строить поездки с учетом новых линий, заранее готовим аудио- и визуальную навигацию", – сказал вице-мэр.

Навигацию уже обновили на некоторых станциях метро, МЦК и МЦД, в частности, на железнодорожных станциях Угрешская, Соколиная Гора, Окружная, Локомотив, Коптево, Измайлово, Зорге и Бульвар Рокоссовского, а также на станциях подземки "Комсомольская", "Кутузовская", "Рязанский проспект" и "Выхино". Обозначения новых диаметров временно заклеили специальной полосатой лентой, чтобы не путать пассажиров до их открытия.

Кроме того, перед запуском третьего и четвертого диаметров обновили и аудионавигацию: уже записано 444 аудиофайла для объявлений в поездах метро, МЦК и МЦД.