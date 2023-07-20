Собянин в преддверии Дня работника торговли вручил награды представителям отрасли

Сергей Собянин в преддверии Дня работника торговли вручил благодарности сотрудникам отрасли. Церемония состоялась в ходе торжественного мероприятия в концертном зале "Москва".

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В обращении к присутствующим мэр пояснил, что Москва создавалась как торговый город. Несмотря на исторические события, в том числе набеги и войны, город продолжал развиваться. Заслуга в этом, по словам Собянина, во многом в людях, которые продолжают работать в столичной торговле.

"И благодаря во многом людям, которые здесь сегодня находятся, которые работают в торговле, Москва процветает – с одной стороны. С другой стороны, город, который процветает, дает возможность развиваться экономике, торговле, услугам. Поэтому наша судьба – города и вас – общая судьба", – сказал он.

Собянин проинформировал, что сейчас в столичной торговле работают два миллиона человек. Это, по его словам, самый большой отряд трудящихся в Москве. Кроме того, за последние десять лет в столице число стационарных точек торговых сетей превысило 60 тысяч.

Помимо этого, отметил мэр, в условиях, когда Москва подверглась санкциям, специалисты торговли не дали экономике пойти на спад. Торговые сети быстро заменили импортные заграничные торговые бренды.

Сейчас 20% продаж в столице осуществляется в онлайн-формате. Многие торговые сети в подобных условиях теряют арендодателей и посетителей. Однако столичные власти, обратил внимание Собянин, приняли решение по поддержке расширения досуговой деятельности и улучшения архитектурного облика торговых центров.