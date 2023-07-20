В Москве ожидается ухудшение погоды

Столичный комплекс городского хозяйства обратился к москвичам с предупреждением в связи с ухудшением погодных условий. В Telegram-канале специалисты сообщили, что в ближайшие часы и до 21.00 в столице прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

«Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду», - отметил столичный комплекс.

В связи с этим гражданам настоятельно рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними свои машины.

18 июля в Москве прошел сильный ливень с грозой, который привел к задержке или отмене почти 30 авиарейсов и временному закрытию парков культуры и отдыха и зоопарка. Некоторые районы были затоплены, а людям приходилось перебегать потоки воды.