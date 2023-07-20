В Москве ожидается ухудшение погоды
Столичный комплекс городского хозяйства обратился к москвичам с предупреждением в связи с ухудшением погодных условий. В Telegram-канале специалисты сообщили, что в ближайшие часы и до 21.00 в столице прогнозируются кратковременные дожди и грозы.
«Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду», - отметил столичный комплекс.
В связи с этим гражданам настоятельно рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними свои машины.
18 июля в Москве прошел сильный ливень с грозой, который привел к задержке или отмене почти 30 авиарейсов и временному закрытию парков культуры и отдыха и зоопарка. Некоторые районы были затоплены, а людям приходилось перебегать потоки воды.
Ранее депутат Госдумы и доброволец-спасатель Олег Леонов заявил RT, что ливневые дожди в Москве не представляют угрозы для жизни. По его словам, опасная ситуация в Москве может возникнуть только если сильные дожди застигнут людей в подвале, начав затапливать замкнутое помещение.