В Москву возвращаются дожди и грозы

Комплекс городского хозяйства Москвы выпустил предупреждение об ухудшении погоды до 21:00 четверга 20 июля.

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Как сообщает Telegram-канал комплекса, в ближайшие часы и до 21:00 в столице местами ожидаются кратковременные дожди, гроза. К слову, первая партия дождей уже прошла на севере столицы около 13:00.

Возможны порывы ветра до 15 м/с.

"Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - заключили в комплексе городского хозяйства.

Напомним, что в столице во вторник и среду прошел самый сильный дождь за последние 50 лет. Местами за 19 часов выпала почти месячная норма осадков.