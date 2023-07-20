Страницу «Лужников» открыли на сайте Московского урбанистического форума

На сайте Московского урбанистического форума открылась специальная страница «Лужников» - легендарный стадион будет одной из центральных площадок мероприятия в 2023 году. Согласно информации с официального сайта мэра Москвы, желающие уже сейчас могут изучить программу мероприятий и зарегистрироваться на заинтересовавшее событие.

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Для жителей и гостей города форума в «Лужниках» пройдут свыше 350 спортивных, культурных и развлекательных мероприятий. Сейчас на странице уже можно увидеть карту с ключевыми площадками, актуальные новости, мультимедийные материалы и информацию, как быстро добраться до заинтересовавшего места. Также с началом форума на странице будут появляться видеодневники о жизни «Лужников» в дни Московского урбанфорума.