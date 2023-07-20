Московский зоопарк показал новые кадры с пандами Жуи и Диндин. Их опубликовала пресс-служба столичного зоосада.

— Жуи и Диндин ходят бок о бок — могли ли мы об этом мечтать? Конечно, могли! Но от этого встреча панд не стала менее невероятной, — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как животные играются друг с другом.

Накануне панды Жуи и Диндин из столичного зоосада встретились для продолжения рода. Чтобы контролировать процесс, из Китая в Москву прилетел эксперт по размножению больших панд из заповедника в Чэнду. Перед близкой встречей животных познакомили через решетку, а после того как специалисты поняли, что они не проявляют агрессии, панду Жуи впустили в вольер к Диндин.

Недавно пресс-служба Московского зоопарка поделилась кадрами, на которых панда Жуи пытается справиться с вернувшейся в столицу летней жарой.