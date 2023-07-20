Две станции наземного метро будущей МЦД-4 появится в Железнодорожном
В Железнодорожном появятся сразу две станции наземного метро будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом в четверг, 20 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— Местные жители ждут станцию Железнодорожную — главную точку рельсового каркаса в этом районе, где останавливаются не только пригородные поезда, но и экспрессы, — говорится в материале.
Специалисты возведут четыре современные платформы вместо старых, достроят безопасный надземный переход и центральный вестибюль с эскалаторами и лифтами — он свяжет улицы Советскую и Лесопарковую, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Специалисты приступили к завершающей стадии отсыпки земляного полотна, которое применят для укладки дополнительных главных путей между станциями Марьина Роща и Площадь трех вокзалов в рамках создания маршрута МЦД-4.
В этом году в городе запустят движение поездов по новым центральным диаметрам — МЦД-3 и МЦД-4. Для этого в столице проложили соединительные ветки из Зеленограда в Раменское и из Апрелевки в Железнодорожный. Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск МЦД-4 на осень.