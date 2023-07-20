Две станции наземного метро будущей МЦД-4 появится в Железнодорожном

В Железнодорожном появятся сразу две станции наземного метро будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом в четверг, 20 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Местные жители ждут станцию Железнодорожную — главную точку рельсового каркаса в этом районе, где останавливаются не только пригородные поезда, но и экспрессы, — говорится в материале.

Специалисты возведут четыре современные платформы вместо старых, достроят безопасный надземный переход и центральный вестибюль с эскалаторами и лифтами — он свяжет улицы Советскую и Лесопарковую, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Специалисты приступили к завершающей стадии отсыпки земляного полотна, которое применят для укладки дополнительных главных путей между станциями Марьина Роща и Площадь трех вокзалов в рамках создания маршрута МЦД-4.