Синоптик рассказал о погоде в Москве 20 июля

В Москве в четверг, 20 июля, ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Температура по-прежнему ниже нормы, в Москве плюс 19–21 градус, в Подмосковье плюс 17–22 градуса, — сказал он.

Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть западный 4–9 метров в секунду, передает РИА Новости.

Метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила об опасной погоде в столице в ночь на 19 июля. При этом волна холода продержится в Москве до 20 июля, в результате столбик термометра опустится на несколько градусов ниже нормы.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что август начнется для Москвы с жары в 30 градусов. По словам синоптика, до конца текущего месяца в общей сложности выпадет еще до 40 миллиметров осадков. Норма июля будет превышена почти в 1,5 раза.