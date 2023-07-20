На МЦК вдвое сократят интервалы между поездами

В субботу, 22 июля, с 12:30 до 23:30 сократят интервалы на МЦК с 8 до 4-х минут. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы .

Как пояснили специалисты, в Лужниках в этот день будут идти массовые мероприятия. И чтобы зрителям было удобнее добираться до Лужников на общественном транспорте, Дептранс и московская железная дорога приняли решение сократить интервал в движении составов.