Стало известно, какой процент москвичей оставляет чаевые в кафе и такси

Большинство жителей Москвы (75%) оставляют чаевые в кафе и ресторанах, показали результаты исследования сервиса SuperJob, с которыми ознакомилась радиостанция «Говорит Москва».

Согласно опросу, каждый третий (33%) опрошенный делает это на постоянной основе, 42% — только в случаях, когда обслуживание было отличным.

Каждый второй москвич доплачивает за сервис таксистам, 41% — курьерам, еще 35% — парикмахерам и мастерам. Реже граждане оставляют чаевые в гостиницах и отелях — 30%, на мойках и заправках — 27%.

При этом наиболее щедрые чаевые опрошенные оставляют в гостиничной сфере — в среднем по 490 руб. В ресторанах средняя сумма сверх счета составляет 280 руб., в салонах красоты — 260, в такси — 150 руб. Курьерам москвичи оставляют 110 руб., сотрудникам автомоек и заправок — 120 руб.

В прошлом году результаты опроса сервиса доставки готовой еды и продуктов Delivery Club и аналитического центра ResearchMe показали, что половина официантов всегда оставляет чаевые при посещении кафе и ресторанов.