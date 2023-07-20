Собянин: В Москве по реновации ежегодно будут вводить 3-4 млн кв. м жилья

"Ближайшие годы - 2024, особенно 2025, 2026, 2027 годы - по программе реновации будут пиковыми, мы будем строить в 10 раз больше, чем сегодня. <...> Мы в год должны будем вводить по 3-4 миллиона квадратных метров [жилья]", - сказал мэр.