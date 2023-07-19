Спасатель оценил угрозы от ливневых дождей в Москве

Ливневые дожди в Москве не представляют угрозы для жизни. Такое мнение в беседе с RT высказал депутат Госдумы и доброволец-спасатель Олег Леонов.

По его словам, опасная ситуация в Москве может возникнуть только если сильные дожди застигнуть людей в подвале, начав затапливать.

«А так, у нас нет гор, у нас нет селевых потоков, у нас нет больших масс воды», — добавил Леонов.

Он назвал единственной проблемой в Москве ливневые стоки, в которые «вода уходит медленнее, чем хотелось бы».