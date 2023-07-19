Спасатель оценил угрозы от ливневых дождей в Москве

Оценена угроза от ливневых дождей в Москве
Ливневые дожди в Москве не представляют угрозы для жизни. Такое мнение в беседе с RT высказал депутат Госдумы и доброволец-спасатель Олег Леонов.
По его словам, опасная ситуация в Москве может возникнуть только если сильные дожди застигнуть людей в подвале, начав затапливать.
«А так, у нас нет гор, у нас нет селевых потоков, у нас нет больших масс воды», — добавил Леонов.
Он назвал единственной проблемой в Москве ливневые стоки, в которые «вода уходит медленнее, чем хотелось бы».
Напомним, что в столице за прошедшие сутки выпало до 68,3 миллиметров осадков. Данный показатель стал самым большим за последние 50 лет.
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