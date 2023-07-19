Спрогнозирована погода в Москве в августе

Август в Москве начнется с 30-градусной жары, но в целом месяц окажется нестабильным по погоде. Об этом «РИА Новости» сообщил ведущий специалист «Фобос» Евгений Тишковец .

При этом, по словам Тишковеца, в перспективе месяц окажется нестабильным. В частности, он указал, что средняя температура августа Москве превысит норму на 0,5-2 градуса, но и осадков может выпасть на 10-30% выше нормы.