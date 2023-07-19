Москвичи стали чаще обращаться за услугами в имущественно-земельной сфере онлайн

В период с января по июнь 2023 года жители столицы и предприниматели оставили более 700 тысяч обращений в онлайн-формате за услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере. Это количество составило свыше 96 процентов от всех заявок. Об этом в среду, 19 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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Предприниматели могут обратиться за информацией о финансово-лицевых счетах, статусе договора с департаментом городского имущества, получить земельный участок или дополнительное соглашение к договору аренды недвижимости столицы на портале mos.ru.

— В столице создана и развивается цифровая экосистема взаимодействия города, граждан и бизнеса. В имущественно-земельной сфере москвичам и предпринимателям доступно более 40 электронных продуктов. В первом полугодии поступило почти 730 тысяч запросов, — сообщил Владимир Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что большой популярностью в первые шесть месяцев 2023 года пользовался сервис сверки финансово-лицевых счетов. К нему обратились более 600 тысяч раз.

В столичном департаменте информационных технологий отметили, что ежегодно растет востребованность услуг в имущественной и земельной сферах, которые оказываются в онлайн-формате.