Музей Победы откроет спортивную площадку к 100-летию городошного спорта

К 100-летию городошного спорта Музей Победы 22 июля откроет спортивную площадку в Парке Победы. Все желающие смогут посещать локацию каждые выходные — с 13:00 до 18:00. Об этом в среду, 19 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

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Игра в городки появилась в России в XVIII веке, а официальным спортом стала во времена Советского Союза. С тех пор городки стали популярным видом спорта наряду с хоккеем и футболом. В настоящее время востребованность этой игры продолжает расти — повсеместно для нее открываются новые площадки.

На городошной площадке, которая разместится на «Аллее Спорта», будут проходить игровые турниры и мастер-классы. Федерация городошного спорта Москвы будет проводить различные мероприятия и встречи с мастерами спорта. Свои силы в игре смогут попробовать все желающие любого возраста.