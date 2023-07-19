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Парки Москвы начали открываться на фоне улучшения погоды

Столичные парки начали возобновлять работу на фоне улучшений погодных условий. Об этом сообщается в телеграм-канале портала мэра и правительства города.

Парки Москвы начали открываться на фоне улучшения погоды
© Москва 24/Евгений Самарин

"Погода в Москве улучшилась, и парки снова открываются для гостей. Посетить их можно уже с 13:00", – следует из сообщения.

Продолжающиеся ливни послужили причиной временного закрытия Московского зоопарка, парка Горького и "Сокольников".

В зоосаде заявляли, что ограничения будут временные. Они принесли извинения всем посетителям, а также предупредили, что все жители и гости Москвы могут получать актуальную информацию о режиме работы в социальных сетях.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отмечал, что в ночь на 19 июля в столице выпало 38 миллиметров осадков.

По его словам, это порядка 45% месячной нормы. Синоптик добавил, что норма осадков для июля составляет 84 миллиметра.