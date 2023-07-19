Синоптик рассказал, когда в Москве закончится дождь

Мощный ливень, обрушившийся на Москву закончится сегодня после обеда, сообщил главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По словам синоптика, дождь в Москве прекратится около 15-16 часов, но продолжится на востоке и северо-востоке Подмосковья – именно туда смещается зона осадков.

«То есть можно сказать, что в принципе вот эта зона ненастной погоды покинет столичный регион уже сегодня к вечеру», - сказала Позднякова.

Она также добавила, что 19 июля в Москве ожидается ветреная погода с порывами до 15-20 метров в секунду, но уже на следующий день скорость порывов снизится до 12-14 метров в секунду, возможен кратковременный дождь.