На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе расскажут о метанавыках человека будущего

У посетителей зоны образования и карьеры Московского урбанистического форума в Гостином Дворе появится возможность узнать, что такое метанавыки и зачем они нужны человеку будущего. Это следует из информации, опубликованной на сайте данного форума.

Зона будет работать с 1 августа по 10 сентября ежедневно с 09:00 до 22:00.

На площадке гости форума смогут познакомиться с семью основными метанавыками человека будущего. Речь идет о критическом мышлении, эмоциональном интеллекте, коммуникативности, адаптивности, креативности, цифровой и функциональной грамотности. Благодаря данным навыкам человек может гибко реагировать на постоянно меняющуюся реальность.

Центральный объект площадки — интерактивное дерево.

«Его корни и ствол символизируют фундаментальные навыки и знания, полученные в школах, колледжах или вузах. Вокруг него разместятся инсталляции с тестами-заданиями», — говорится в сообщении.

Тесты посвящены метанавыкам. Выполнив задания, можно будет детально познакомиться с каждым из метанавыков и узнать, какой следует развить для себя.